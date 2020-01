Di Battista difende Paragone: «Più grillino lui di tanti altri»

Condividi

Paragone, dopo essere stato espulso dal Movimento 5 Stelle, incassa il sostegno dell’attivista Alessandro Di Battista. «Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali. Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei».

Un sostegno molto apprezzato dallo stesso Paragone che ringrazia Di Battista in un suo post: «Ale rappresenta quell’idea di azione e di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il Movimento: stop allo strapotere finanziario, stop con l’Europa di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, lotta a difesa dei veri deboli, stop alle liberalizzazioni che accomunano Lega e Pd. Io quel programma lo difendo perché con quel programma sono stato eletto. Ale lo sa».

Poi l’ex pentastellato annuncia con un video: «Mi appellerò all’ingiustizia arbitraria dei probiviri del nulla, guidati da qualcun altro che è il nulla e si arroga il diritto di espellermi. Ma io farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria per far capire l’arbitrarietà delle regole».

