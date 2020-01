Meteo, bel tempo su tutto il Veneto: temperature oltre la media

Condividi

Almeno fino a lunedì prossimo condizioni di alta pressione; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno l’assenza di precipitazioni, che persiste dal 23 dicembre, e le temperature significativamente oltre le medie del periodo in alta montagna. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav per i prossimi giorni.

Venerdì 3. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura saranno più alte di notte e più basse di giorno in modo leggero o moderato, sui monti stazionarie di notte mentre di giorno saranno un po’ più alte in quota e un po’ più basse nelle valli; valori nelle norma sulla pianura e sopra la norma anche di molto sui monti. Venti. Deboli, in prevalenza da ovest.

Sabato 4. Cielo poco o parzialmente nuvoloso con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura fino all’alba, in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione di sera. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Rispetto a venerdì sulla pianura saranno in aumento leggero o moderato, nella valli senza variazioni di rilievo, in alta montagna in calo anche sensibile. Venti. Sulla pianura in prevalenza da ovest e deboli, sui monti da nord ed in aumento fino anche a forti specie in quota.

Domenica 5. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pianura nebbie locali fino all’alba e in dissolvimento al mattino. Temperature in calo in alta montagna, altrove con andamento irregolare di notte ed in aumento di giorno.

Lunedì 6. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare di notte mentre di giorno saranno in aumento in alta montagna ed in calo altrove.

