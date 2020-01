Morti due quarantenni in poche ore: «Cause naturali»

Condividi

Non ci sarebbe nulla di sospetto nella morte di due persone, un uomo e una donna, trovate senza vita nei loro appartamenti. Ciò che lascia sgomenti è la relativamente giovane età delle due vittima, una 44 e una 48 anni.

Il corpo di Gabriele Gallina è stato trovato ieri sera, mercoledì, nella sua casa a Sedico, in via Dante. Poco dopo, i militari, intervenivano a Feltre, in via Tortesan, dove era stato segnalato il decesso di Paola Maritan. Dalle prime indagini non sono emerse circostanze che facciano pensare ad una morte non per cause naturali.

