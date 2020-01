Balasso e il discorso di fine anno: «Per un 2020 meno str**zo» [VIDEO]

Condividi

Come da tradizione è tornato puntuale anche quest’anno il discorso di capodanno di Natalino Balasso. Pubblicato sul suo canale Youtube Telebalasso con la didascalia «Per un 2020 meno stronzo», il comico veneto ci fa fare qualche risata, a volte amara, sui fatti più eclatanti dell’anno appena passato con uno sguardo satirico al futuro.

Da Bibiano ai giornali, dalle Sardine «un movimento spontaneo così popoloso nato per il semplice fatto che c’è uno che sta sul cazzo a tutti» e «scese in piazza perchè sono finiti i biscotti alla Nutella» fino alla classifica di gradimento dei presidente di Regione «Vi ricordo che nel 2010 i governatori con più gradimento furono Galan e Formigoni e sono finiti tutti e due in galera».