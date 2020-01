Patatine fritte dannose per la salute: cosa rischi e quali evitare

Condividi

Nuovo allarmante studio scientifico arriva dall’American Chemical Society: le patatine surgelate potrebbero essere potenzialmente dannose per la nostra salute. Le sostanze chimiche che si sviluppano a causa della cottura che viene fatta prima di congelare i prodotti, infatti, potrebbero essere cancerogene. In particolare nelle patatine fritte ci sarebbe una doppia cottura a temperature elevate come quelle delle fritture, si sviluppano diverse sostanze come l’acrilamide, ritenuta tossica e persino cancerogena.

Questo non significa che non possiate più mangiare patatine fritte, semplicemente gli esperti consigliano di farle in casa usando quelle fresche a pasta gialla e un olio di qualità con un punto alto di fumo.