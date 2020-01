Sanità: Napoli, dottoressa aggredita da paziente psichiatrico in Pronto Soccorso

Condividi

Napoli, 2 gen. (Adnkronos Salute) – Una dottoressa in servizio nel Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è stata aggredita la sera del 31 dicembre da un uomo, paziente psichiatrico, “armato” di una bottiglia. L’uomo è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. La dottoressa non ha riportato ferite gravi. “Purtroppo è una circostanza fisiologica per un Pronto soccorso che riceve un paziente psichiatrico”, spiegano dalla Asl Napoli 1 Centro, sottolineando che “si tratta di un episodio che non si può classificare con la stessa preoccupazione che viene determinata da una ‘normale’ aggressione a personale sanitario”.