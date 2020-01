Occhi al cielo, arrivano le Quadrantidi: le prime stelle cadenti del 2020

Condividi

Il 2020 sarà un anno piuttosto interessante per quanto riguarda le osservazioni astronomiche. Già il 4 gennaio, infatti, tutti con gli occhi all’insù per ammirare le prime stelle cadenti, le Quadrantidi. Quest’anno sarà molto più facile osservarle grazie alla luce della luna che non disturberà lo spettacolo contrariamente a quanto avvenuto nel 2019.

Il picco è atteso nella notte tra il 3 e 4 gennaio, in particolare nelle ore che precedono l’alba. Durante il loro picco sarà possibile vedere da 60 a 200 Quadrantidi all’ora.

(ph: shutterstock)