Un video piuttosto curioso e singolare quello pubblicato dalla pagina Facebook Venezia non è Disneyland. Sono stati avvistati, infatti, due struzzi australiani in compagnia dei loro padroni mentre visitano la città. Il quartetto è stato visto passeggiare tra le calli e persino prendere un traghetto. Clicca qui per vedere il filmato.