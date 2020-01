Pd, scontro in Veneto: «Verona nuovo capoluogo? Proposta insulsa»

Condividi

Dopo la proposta del Pd di Verona di rendere la città dell’Arena il nuovo capoluogo di Regione del Veneto, arriva la risposta del deputato dem veneziano Nicola Pellicani che in un post su Facebook ha scritto: «Venezia non è solo capoluogo del Veneto e del Nordest, ma è una delle capitali internazionali, riconosciuta come tale in tutto il pianeta. Non ci dovrebbe essere bisogno di ricordarlo ma periodicamente, in giro per il Veneto, scatta nei confronti di Venezia, città patrimonio dell’umanità, perciò di tutti, un insulso atteggiamento di ostilità. Se lo racconti in giro per il mondo si mettono a ridere (anche se ci sarebbe da piangere….). L’idea strampalata di trasferire il capoluogo di Regione a Verona la voglio interpretare come una provocazione per porre la giusta attenzione su una città strategica per il Nordest».