Padova, Befana in Prato della Valle

È l’ultima festa del periodo natalizio, ma è anche uno dei giorni più attesi da tutti i bambini, o almeno da quelli che sono stati bravi durante l’anno e possono ricevere la meritata calza piena di dolci. Stiamo parlando, ovviamente, dell’Epifania. Se volete chiudere in bellezza i festeggiamenti natalizi, trascorrendo una giornata all’insegna del divertimento e della dolcezza, non perdetevi la Befana in Prato.

La piazza più famosa di Padova farà da cornice ad un evento pensato per i bambini ma anche per gli adulti, con un programma ricco e variegato. A partire dalle 15:30 di domenica 6 gennaio si alterneranno spettacoli con musica dal vivo e animazione firmati dal Piccolo Coro della Daigo Music School, dal Daigo Gospel Choir e dalle “Befane Special”, che si esibiranno sul palco principale.

Non mancheranno nemmeno i balletti hip hop a cura di Danzacity e gli spettacoli itineranti, che vedranno protagonisti Silvia Scanta con lo spettacolo Rock The Boat, a base di danze acrobatiche e evoluzioni su una corda tesa, e il Circo Samovar, composto da due fratelli che ci presenteranno uno spettacolo a metà strada fra la fanfara e lo show acrobatico.

Prato della Valle ospiterà anche l’associazione Dottor Clown e, ovviamente, lei, la Befana, che incontrerà e ascolterà i bambini. Verranno inoltre distribuite le calze (offerte dall’Amministrazione Comunale) e tutti potranno gustare delle bevande calde (a offerta minima, il ricavato andrà in beneficenza alle cucine economiche popolari di Padova).

Il culmine della giornata è previsto per le 17:30 con il gran falò alto più di 10 metri.