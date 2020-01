Condividi

È un mistero per la stessa polizia locale il video girato da un’automobilista americano in California, nella contea di San Mateo, in cui si vede un’auto sfrecciare a tutta velocità verso la scogliera e poi quasi volare in mare.

Le autorità non hanno trovato nessuna traccia né del mezzo né dell’automobilista e hanno chiesto aiuto sui social per saperne di più.