Arrivano i cinghiali di campagna tra Venezia e Treviso

Preoccupa l’avvistamento di un cinghiale a Mogliano Veneto (Treviso), al confine con l’entroterra veneziano. Le foto che lo immortalano mentre passeggia indisturbato e per niente impaurito nei pressi del ristorante “Al Cason” sono state pubblicate nel gruppo Facebook “Sei di Mogliano se”. Stupisce la sua presenza in quelle zone. Finora infatti la loro presenza è sempre stata circoscritta alle zone collinari.

Secondo alcuni membri del gruppo non si tratterebbe per di un cinghiale selvatico, bensì d’allevamento, che sarebbe scappato da qualche recinto. Rimane per il dubbio che sia invece selvatico e che altri possano scendere dalle colline alle campagne. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Renzo Rosiglioni Sei di Mogliano se)