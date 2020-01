Refrontolo, quando il presepe ci ricorda com’eravamo

Condividi

Le vacanze natalizie stanno per finire e rimane poco tempo per visitare città o luoghi d’arte. Un’ottima occasione è rappresentata dal Molinetto della Croda di Refrontolo (Treviso) dove fino al 2 febbraio dalle 10:30 alle 12 e dalle 14:0 alle 17:30 è possibile ammirare i presepi di 40 artigiani, ma sarebbe meglio dire artisti.

Come per esempio Daniel Dal Col, i cui presepi sembrano quadri tridimensionali: «Non mi ispiro a luoghi che non conosco – spiega -. Mi piace ricordare le nostre colline, le aree pedemontane. Il presepe è un po’ come eravamo, un ricordo della povertà e dell’intimità».

(ph. Facebook – Luca Zaia)