«Strattonato da fan agitata»: Salvini “sfotte” pure il Papa. E fa litigare i suoi fan

«Strattonato da fan agitata», così Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, ha accompagnato il video goliardico pubblicato su Facebook mentre è in vacanza sulle neve a Bormio con la fidanzata Francesca Verdini. Nel video si vede il “Capitano” che cammina e viene fermato da Francesca, che lo strattona prendendolo per mano come ha fatto la donna asiatica il 31 dicembre in piazza San Pietro con papa Francesco.

Salvini fa finta di arrabbiarsi e alza il braccio come se volesse dare uno schiaffo a Francesca, ma poi le fa diverse carezze e se ne va ridendo. Il tutto sembra proprio una presa in giro di Bergoglio, che invece ha reagito schiaffeggiando sulla mano la donna che lo strattonava. Il video ha scatenato una folla oceanica di commenti, molti critici verso il papa, chiamandolo “antipapa” e “buonista”, ma alcuni fan del “Capitano” hanno criticato questo suo sfottò giudicandolo di cattivo gusto e poi hanno iniziato diverse discussioni tra di loro tra chi difendeva il Papa e chi Salvini.