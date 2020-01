Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: ferita una donna

Condividi

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze, ma tanta paura per una donna di 65 anni che oggi a Thiene è finita fuori strada con la sua auto. Poco dopo le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gombe a Thiene, nei pressi del centro commerciale, per un’auto finita rovesciata in un fossato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza l’auto, stabilizzandola, ed estratto la conducente rimasta incastrata nella vettura ribaltata su un fianco. La donna una 65 enne di Malo è stata assistita dal personale del Suem e poi trasferita in ospedale in ambulanza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.