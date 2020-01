Usa contro Iran, Di Maio: «Moderazione». Dibba: «Vigliacchi»

Condividi

Tra le tante reazioni all’uccisione del generale iraniano Soleimani da parte degli Usa, è arrivata anche la nota ufficiale della Farnesina. Come riporta Adnkronos, dal ministero degli Esteri, presieduto da Luigi Di Maio, trapela «preoccupazione» per la «pericolosa escalation». «L’Italia lancia un forte appello perché si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull’intera regione – si legge nella nota -. Nessuno sforzo deve essere risparmiato per assicurare la de-escalation e la stabilità. Nuovi focolai di tensione non sono nell’interesse di nessuno e rischiano di essere terreno fertile per il terrorismo e l’estremismo violento».

Qualche ora prima della Farnesina, Alessandro Di Battista, storico compagno di Di Maio nel Movimento 5 Stelle, aveva usato toni di tutt’altro genere attaccando in un lungo post su Facebook la decisione del presidente americano Trump. «Quello a Baghdad è un raid vigliacco perché i droni sono vigliacchi – ha scritto -. È un raid pericoloso perché il Medio Oriente è una polveriera.È un raid stupido perché ricompatterà l’opinione pubblica iraniana a sostegno del governo di Teheran». (t.d.b.)

