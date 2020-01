Domenica di sole ma con venti gelidi. Attenzione alla nebbia

Condividi

Cielo poco o parzialmente nuvoloso nella prima metà di giornata e sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio con nebbie locali a sud dell’asse Verona-Treviso fino all’alba, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a sabato sulla pianura con andamento irregolare di notte e in aumento leggero o moderato di giorno, nelle valli con andamento irregolare, in alta montagna in calo leggero o moderato.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile; sui monti da nord, col passar delle ore in quota da forti / molto forti a moderati/tesi mentre nelle valli da moderati/tesi a deboli/moderati.

Mare. Calmo.

