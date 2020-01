Poste italiane regala Iphone 11 pro, ma è una trappola degli hacker

Condividi

Linkedin email

Tutti vorrebbero avere l’ultimo smartphone in regalo dal proprio gestore di telefonia ma, ahi noi, quando arriva l’offerta si tratta spesso di una truffa che mira ad acquisire i nostri preziosi dati personali, codici di accesso e password.

A ricordarcelo ancora una volta è la Polizia Postale, che ha pubblicato un nuovo post sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia”, con lo screenshot di uno dei tipici annunci che corrono in rete sotto l’apparente ma falso marchio di Poste Italiane che promuoverebbe addirittura una competizione tra i suoi clienti che potrebbero vincere l’ultimo Iphone. “Può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non “tentate la fortuna” e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo.”.