L’oroscopo della settimana: (6-12 gennaio): Cancro, sei sotto gli occhi di tutti!

♈-ARIETE

BELLE SODDISFAZIONI

I piani per questo movimentato 2020 sono straordinari e le tua ambizioni sono al top delle opportunità che ora la vita ti saprà offrire. La voglia di fare, la spinta ad arrivare in alto eliminano del tutto le mezze misure e ti faranno puntare dritto dritto verso mete che ti possono davvero far sognare. Vuoi, fortissimamente, che i tuoi talenti siano riconosciuti proprio come tali e che ti portino le belle soddisfazioni che il tuo impegno merita.

♉-TORO

PROGETTI SUPER VALIDI

Ci sono centomila suggerimenti delle stelle per accelerare ogni iniziativa. Sei in fibrillazione perché Urano, aiutato dal passaggio Lunare nel tuo Segno, accoglie con interesse i consigli di Giove, Mercurio e del Sole i quali sostano nella Prima Decade del Capricorno. Parlandoti d’intelligenti semplificazioni e di iniziative repentine, quanto risolutorie. La ferma serietà capriocornina è un elemento in più per ritenere validissimi i tuoi attuali progetti.

♊-GEMELLI

TENSIONE CALIENTE

Mettere un pochino alle strette e di certo non agevolare per nulla chi credeva di poterti condizionare è nei piani delle stelle che ti riguardano. Marte, contrapposto perché ora si trova nel Sagittario, ti fa vedere con occhi meno distratti le collaborazioni e gli aiuti che ti vengono dati, forse fatti più di parole che di azioni vere e proprie. Con chi ti piace assai una certa tensione erotica potrebbe essere stuzzicante e ardimentosa, caliente.

♋-CANCRO

L’ANNUALE LUNA PIENA

In settimana avrai nel Segno l’annuale fase di Luna Piena (venerdì 10, sul ventesimo Grado del Cancro), e allora sappi che sei sotto gli occhi di tutti. In questa fase stai pur certo che sarai molto osservato e anche ambito, voluto, desiderato, grazie a una vistosa popolarità personale. Ogni tuo gesto è tenuto d’occhio e commentato, condiviso, studiato. Controllati, se vorrai dare di te la migliore delle immagini…

♌-LEONE

IL PARTNER VUOLE PIU’ ATTENZIONI

L’amore, la passione, l’interesse per la persona cara vogliono tutte la tua attenzione: Marte dal Sagittario ti rende più sexy del solito e Venere, contrapposta in Aquario, presuppone che il partner possa essere gelosetto e possessivo. Chi fa parte della tua vita sentimentale vorrebbe avare maggiori esclusive sul tuo tempo e sul tuo interessamento alla vita in comune: le sue azioni ti faranno capire che ora aspira a una maggiore considerazione.

♍-VERGINE

OGNI TRAGUARDO È RAGGIUNTO

In questa fase non ti occorre neppur dire alle stelle che cosa desideri perché gli astri anticipano addirittura le tue necessità e ti regalano il mondo. L’ammasso di valori planetari nel Segno amico del Capricorno, la spinta creativa che Urano e Luna sanno indirizzari dal Toro mette questa settimana fra le più belle finora vissute. Ogni cosa ti riesce e ogni traguardo è facilmente raggiunto grazie alla tua meticolosissima organizzazione.

♎-BILANCIA

UN’AVVENENZA CHE ATTIRA

La tua avvenenza particolarmente affascinante, la tua bellezza senza orpelli, il benessere dello spirito che si riflette sul volto e la molta vivacità del periodo attuale ti rendono una preda ambita per molti cacciatori, o aspiranti tali…Nel settore sentimentale il cielo ti sta regalando attenzioni e galanti cortesie, e dei corteggiamenti da parte di personaggi un po’ severi, che non pensavi di poter colpire grazie alla tua multiforme e intrigante personalità.

♏-SCORPIONE

MAGNETICO FASCINO PERSONALE

In codesta fase puoi considerare come l’argomento più divertente e simpatico l’abbondanza di una vita sociale e mondana mai così brillante e variegata come si presenta adesso! Conoscere gente nuova, frequentare personaggi e ambienti molto speciali non solo è nei tuoi desideri, ma è nella concretezza che le stelle ora ti offrono. Avrai più di una occasione per far brillare di luce propria il tuo irradiante, magnetico fascino personale!

♐-SAGITTARIO

MARTE: FORZA E SEX-APPEAL!

Il transito di un Marte forte, appena ricaricato dal suo recentissimo soggiorno nello Scorpione, ti dà bella forza, energia da vendere, spirito indomito e ottime capacità di difende con vigore il tuo territorio e le tue mire. Ma Marte è anche la causa di una qualità assai sexy di attirare ogni sguardo al tuo apparire: potresti seminare intorno a te un tantino di invidiosetta gelosia e provocar aspri litigi anche in amicizie recenti e/o ben datate.

♑CAPRICORNO

GIORNI IRRIPETIBILI.

I pianeti all’interno del tuo Segno si uniscono, si congiungono, si provocano, si legano a Urano taurino e ti danno, in definitiva, una settimana che, come dice Vasco quando invoca una vita spericolata:”non è mai tardi…”. I giorni attuali sono pieni di momenti vivacissimi, pieni di occasioni fortunate, di iniziative che porte-ranno denari e gioie, di idee che si realizzano con subitanea immediatezza. Questi saranno giorni davvero IRRIPETIBILI!

♒-ACQUARIO

PERIODO DI COMPLETEZZA.

Il segnale di una rinnovata e capillare gentilezza, di una visione armonica delle cose e di una serenità di fondo pronunciata è tutto concentrato nella presenza di Venere all’interno del tuo Segno. Il periodo che stai vivendo sarà di particolare completezza, di gioia costante e di una avvenenza così vistosa da colpire dritta al cuore tutte le persone che ti stanno intorno. Ora comprendi e perdona qualche moto di gelosia di chi ti ama!

♓-PESCI

LE STELLE INCORAGGIANO L’IMPULSIVITA’

Impostare ben bene l’anno che si è appena varato è d’obbligo, perché hai dalla tua tanti vantaggi e una rinnovata e volenterosa energia. I pianeti dal Capricorno ti appoggiano proteggendo le tue iniziative e dal Toro Urano da’ lucida spinta ai progetti che ti si affollano in mente. Marte, che dal Sagittario fomenta una precisa volontà di riuscita, accende di ambizione il tuo modo di agire, proiettando anche nel futuro la tua incisiva impulsività.

(A cura di Susy Grossi – consulente astrologico)

(Ph. Shutterstock)