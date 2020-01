Pan e vin, ła pinsa soto el camin: le origini della tradizione

Condividi

I falò di inizio anno sono una tradizione popolare dell’Italia nord-orientale e dell’Emilia occidentale consistente nel bruciare delle grandi cataste di legno e frasche nei primi giorni di gennaio, solitamente la vigilia dell’Epifania.

Data la sua larga diffusione, ne esistono moltissime versioni e denominazioni: in Friuli è detto pignarûl (o, in alcune zone della Bassa friulana, cabossa), in Bisiacaria seima, nelle provincie di Treviso, Pordenone e Venezia panevìn o panaìn (da pan e vin “pane e vino”, in segno di augurio per un anno di abbondanza), ma anche capàn, pìroła-pàroła, vècia (“vecchia”: le pire possono assumere la forma di un fantoccio), fogherada e bubarata, nel basso Friuli (specie lungo il basso corso del Tagliamento) e nel Veneto Orientale foghèra o casèra, nel Veronese e nel Polesine briolo, buriolo, brugnèlo, brujèo, bruja e simili. In provincia di Parma e Reggio Emilia è chiamata Fasagna. Nelle zone di Bologna e Modena vi è l’usanza di bruciare un fantoccio raffigurante un vecchio (falò del vecchione), come sul Lago Maggiore, dove è chiamata se brüsa ul vécc.

Sembra che questa usanza derivi da riti purificativi e propiziatori diffusi in epoca pre-cristiana. I Celti, per esempio, accendevano dei fuochi per ingraziarsi la divinità relativa e bruciavano un fantoccio rappresentante il passato. Mentre il falò ardeva, i contadini in cerchio gridavano e cantavano varie formule augurali[1].

Rimasta intatta come rituale da svolgersi nella vigilia dell’Epifania, ancor oggi la fiamma simboleggia la speranza e la forza di bruciare il vecchio (non a caso si può bruciare la “vecchia” posta sopra la pira di legna). Il rogo è talvolta benedetto dal parroco e lo scoppiettare dell’acqua santa nel fuoco viene identificato con il demonio infuriato che fuggiva. La direzione del fumo e delle faville (talvolta alzate di proposito dai contadini usando una forca) viene letta come presagio per il futuro. Si notino i seguenti detti popolari:

(VEC)

«Pan e vin,

ła pinsa soto el camin.

Faive a ponente

panoce gnente,

faive a levante

panoce tante»

(IT)

«Pane e vino,

la pinza sotto il camino.

Faville a ponente

pannocchie niente,

faville a levante

pannocchie tante»

(Basso Trevigiano)

(VEC)

«Fuive verso sera

poenta pien caliera.

Fuive verso matina

poenta molesina.

Fuive a meodì

poenta tre olte al dì.

Fun a bassa

poenta pien cassa»

(IT)

«Faville verso ovest

calderone pieno di polenta.

Faville verso est

polenta molliccia.

Faville verso sud

polenta tre volte al giorno.

Fumo verso sud

cassa piena di polenta»

(Veneto Orientale)

(FUR)

«Se il fum al va a soreli a mont,

cjape il sac e va pal mont.

Se il fum al va a soreli jevât,

cjape il sac e va al marcjât»

(IT)

«Se il fumo va a occidente,

prendi il sacco e vai per il mondo [emigra].

Se il fumo va a oriente,

prendi il sacco e vai al mercato [a vendere il raccolto]»

(Friuli)

(EML)

«Fasagna, Fasagna

ogni bròc’ una cavagna

Fasagna, Fasagnón

ogni bròc’ un cavagnón»

(IT)

«Fasagna, Fasagna

per ogni ramo un cesto

Fasagna, Fasagnone

per ogni ramo un cestone»

(Emilia occidentale)

Un’altra credenza ritiene che la caduta della croce o del palo che sostiene le pire possa portare male. In alcune zone esso doveva restare in piedi per almeno otto giorni. Il rito dei fuochi è anche un momento in cui la comunità si raccoglie per stare in compagnia. Viene accompagnato dalla degustazione di vin brulé e di pinza, focaccia tipica di questa festa e cotta talvolta tramite gli stessi roghi. Attualmente, per l’occasione possono venire organizzati spettacoli pirotecnici.

(Fonte Wikipedia; Ph Caorle_com Instagram)