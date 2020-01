Concessioni autostradali in discussione «ma non per la Spv di Zaia»

Condividi

«La pedemontana veneta crolla insieme al resto delle infrastrutture solo che non è ancora finita. Una clessidra si è aperta nel tunnel della galleria di Malo, che è una clessidra che testimonia la fine del tempo per chi crede ancora a questo progetto e a questa infrastruttura».

Così il Covepa, storico comitato contro la Superstrada Pedemontana Veneta, a proposito della «reiterata polemica sulla revoca delle concessioni autostradali di Autostrade per l’Italia a cui Zaia si vuole legare a doppio filo per le olimpiadi con il prolungamento della A27. La questione delle manutenzioni delle opere invece ha portato la ministra Paola De Micheli ad ammettere che ci sono «troppe evidenze su scarsa manutenzione», vale a dire che qualcosina si sono dimenticati di fare per la corretta gestione delle infrastrutture che lo stato aveva affidato ai Benetton con la privatizzazione delle opere autostradali».

Il comitato ricorda la lunga lista di incidenti occorsi in questi anni di cantieri: «La Pedemontana Veneta ha quasi 70 km su 95 totali di opere sotto al livello del terreno a bagnomaria nella falda pù grande d’Europa; 50 km di trincee aperte e in tunnel artificiale; 15 km in galleria naturale e dei km di raccordi dei caselli interrati; un tunnel principale di 7 km sotto alle colline a est della Valle dell’Agno tra Malo e Castelgomberto. Vale la pena di ricordare che ormai sono tre i crolli che si sono ripetuti. Il primo è avvenuto il 19 aprile del 2016 a San Tomio nell’imbocco est, provocando la morte di Sebastiano La Ganga, per la quale la Procura di Vincenza non ha ancora concluso le indagini. Il 10 settembre 2017 avviene il secondo catastrofico crollo quando il tunnel tenta di passare sotto al torrente Poscola entrando nell’area SIC delle Poscole di Cornedo Vicentino. Ancora più preoccupante è il terzo crollo, avvenuto il 17 novembre 2019 a poche centinaia di metri da contrada Cracchi, densamente abitata e a ridosso di una abitazione – e conclude – Cosa aspetta Zaia ad abbandonare un progetto e rivedere la concessione della Pedemontana Veneta?»