Nuovi stadi, Tosi promuove con lode Venezia e boccia Sboarina e il “messicano”

“L’operazione nuovo stadio presentata a Venezia, dimostra ancor di più la stranezza e l’opacità di quella che l’attuale Sindaco Sboarina sta conducendo a Verona” dice Flavio Tosi. Che spiega: “Il progetto di Venezia è totalmente decentrato, il nuovo stadio sarà costruito al Quadrante di Tessera, vicino all’aeroporto Marco Polo e all’autostrada A4 e alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità, pertanto sarà facilmente raggiungibile e non romperà le scatole ai residenti di Venezia né a quelli di Mestre”. Ma non solo, dice Tosi: “Il nuovo stadio di Venezia, a differenza di quello di Verona, sarà di proprietà del club, del Venezia Fc. A Verona invece lo si vuole dare sostanzialmente al messicano Esparza con una concessione gratuita di oltre 50 anni“. “A Venezia inoltre – sottolinea Tosi – tutta la viabilità, i parcheggi e le grandi aree verdi che valgono decine di milioni le paga il Venezia Calcio, non le regala il Comune all’Esparza di turno. Anzi il Comune di Venezia dall’operazione ci guadagnerà, perché i terreni nei quali sorgerà l’infrastruttura sono di proprietà del Casinò di Venezia che è controllato dal Comune”.

Tosi chiede: “Perché a Verona lo stadio non lo costruisce Setti, magari in aree più periferiche e meno problematiche per i cittadini come la Maragona? Se si tratta di un business perché regalare l’affare al messicano? Setti così obbliga per decenni i futuri proprietari del Verona che gli succederanno alla presidenza a restare impiccati all’albero del messicano, o comunque a chi nel tempo il messicano venderà lo stadio”.

Insomma, conclude Tosi, “l‘operazione Sboarina-Esparza-Setti è sempre più nebulosa e opaca, fondata su motivazioni alquanto sospette, perché – a differenza di quanto accade a Venezia – da noi il quartiere Stadio, l’intera Terza Circoscrizione e lo stesso Hellas Verona ne escono fortemente penalizzati. Sboarina dica a Setti di procedere come stanno facendo a Venezia”

(Ph Hellas1903)