Barbie Bebe pronta a conquistare il mondo: protesi staccabili e abiti griffati

Bebe Vio ci mette la faccia… sotto le sembianze della Barbie e lei dedicata.

In vista delle olimpiadi di Tokio 2020, Mattel Italia ha chiesto alla casa madre di produrre la bambola in 15mila pezzi. Una “tiratura” da record per diffondere in tutto il mondo il messaggio della super paracampionessa trevigiana, che anche se non si nasce perfetti si possono realizzare i propri sogni.

La Barbie Bebe ha le protesi staccabili, la tuta d’atleta di materiale ignifugo Negrini Verona originale, come sono originali gli abiti Nike per l’outfit da studentessa e Tommy Hilfiger per il dress party. Manca il look da Super Bebe, ma a quello ci pensa lei!.