Epifania all’insegna del bel tempo e del… caldo

Condividi

Linkedin email

Lunedì 6. Cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie locali a sud dell’asse Verona-Treviso fino all’alba, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento in alta montagna e in calo altrove, con variazioni anche sensibili rispetto a domenica; valori molto sopra la media in alta montagna e prossimi alla media altrove.

Venti. Deboli, da nord in alta montagna e con direzione variabile altrove.

Scopri gli eventi di oggi