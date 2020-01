Neonata abbandonata tra la spazzatura. E’ in fin di vita

Condividi

Abbandonata all’addiaccio e in avanzato stato di ipotermia a causa del freddo, sono queste le condizioni in cui, ieri mattina, i soccorsi e la polizia hanno trovato una bimba neonata nel paesino di Därstetten a Berna.

Stando a quanto quanto finora emerso la bimba è stata probabilmente abbandonata subito dopo la nascita. Lo ha riferito la polizia cantonale attraverso un comunicato. A dare l’allarme un privato, che l’ha scoperta attorno alle 7.35 che era lì a portare la spazzatura e ha subito allertato le autorità.

La piccola che, come conferma la Cantonale in comunicato, è stata ospedalizzata in condizioni critiche con un elicottero. Il bébé era stato lasciato su di un tavolo in un locale a libero accesso di uno spazio di lavoro della cittadina: «Era dentro a una scatola di cartone», ha spiegato il sindaco di Därstetten Thomas Knutti, «quel locale viene utilizzato da tutti per lo smaltimento dei rifiuti riciclabili e del vetro. Forse chi l’ha lasciata lì sapeva che sarebbe stata trovata perché sabato è il giorno del riciclaggio». «Aveva il naso e la bocca insanguinati, abbiamo provato ad aiutarla», ha spiegato il responsabile del locale Klaus Küng chiamato sul posto dall’uomo che l’ha scoperta, «le abbiamo pulito il viso e poi abbiamo sentito la sirena dell’ambulanza».

L’identità della neonata e la sua provenienza non sono ancora state chiarite. La polizia fa appello a possibili testimoni e, soprattutto, alla madre che potrebbe anche lei necessitare di assistenza sanitaria.

(Ph Wikipedia)