Complice il ponte dell’Epifania è assalto all’outlet di Noventa di Piave, nel Veneziano, per i saldi invernali. Dall’orario di apertura, il traffico è stato quasi paralizzato sin dal casello autostradale; gravi disagi anche lungo la viabilità ordinaria.

Tutti i parcheggi dedicati, anche quelli più distanti, sono stati pieni per l’intero arco della giornata, creando anche situazioni di rischio per i pedoni in slalom tra le auto a passo d’uomo. E domani, altra giornata festiva, probabile bis.