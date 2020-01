«Nuoce gravemente alla salute». Diffida a Brugnaro e Zaia per i “Panevin”

Condividi

Non si dà per vinto Fabio Mozzatto Gardazzo, Maestro di violoncello: per il secondo anno consecutivo lancia l’allarme inquinamento causato dai popolari “panevin“. E lo fa inviando una diffida, indirizzata al Comune di Venezia, alla Ulss 3, alla Regione, alla Prefettura lagunare e ai ministri dell’Ambiente e della Salute.

«Ritengo che la salute del sottoscritto e dei cittadini sia la cosa più preziosa, e che le istituzioni abbiano l’obbligo di tutelarla, anche a scapito di tradizioni, che ben apprezzo, ma che devono per forza maggiore essere adattate all’evolversi dei tempi e purtroppo dell’inquinamento dell’aria – scrive nella diffida, che riferisce i valori misurati da Arpav che documentano il superamento dei limiti di legge nel Veneziano – si invita vivamente ad emettere provvedimento urgente a tutela della salute pubblica e propria, in rispetto delle norme e degli obblighi vigenti, che preveda il divieto di accensione dei falò denominati “Panevin” nei giorni dell’Epifania 2020 in tutto il territorio del Veneto, della Provincia di Venezia e del Comune di Venezia, che causano eccessiva pericolosa produzione di particolato che nuoce gravemente alla salute». In caso di inadempienza, il professore è pronto a ricorrere alle vie legali.

