Sondaggio: il 2019 incorona Giorgia. I 5 Stelle dietro la lavagna

Condividi

Linkedin email

E’ indiscutibilmente Giorgia Meloni la regina del 2019. Secondo la rilevazione di Youtrend per Omnibus Fratelli d’Italia quest’anno è cresciuta di 6,6 punti percentuali, superando l’asticella del 10 per cento. Nonostante qualche scivolone, in primis le tanto discusse dimissioni, Matteo Salvini tiene la sua Lega sopra il 30 per cento, perdendo appena mezzo punto.

Staccato di quasi 12 punti il Pd di Nicola Zingaretti, che, comunque, cresce dello 0,6. Gli “scissionisti” Matteo Renzi e Carlo Calenda racimolano appena il 4,8 e il 2,2 per cento.

Il vero caso politico, in negativo, è senz’altro il Movimento 5 Stelle: Luigi Di Maio perde oltre 9 punti percentuali (dal 26 per cento al 16,3). Continua l’emorragia di consensi di Forza Italia, che scende al 6,5 per cento.

Guarda altri SONDAGGI