Suicida Ciani, ex marito di Anna Oxa. Era schiacciato dai debiti

Condividi

Linkedin email

Mondo della musica in lutto per la morte di Franco Ciani, l’ex marito di Anna Oxa. Musicista ed autore di successo, si sarebbe tolto la vita in un hotel a Fidenza, in provincia di Parma, per problemi di debiti. Aveva 62 anni.

Ciani era stato autore di grandi successi come Ti lascerò (che vinse Sanremo nell’89, interpretata dalla stessa Oxa e da Fausto Leali) e Tutti i brividi del mondo. La sua nuova canzone, che era stata affidata alla voce di Roberta Faccani, ex Matia Bazar, non era stata accettata a Sanremo 2020.

Questo il commento di Marco “Morgan” Castoldi, anche lui gravato di pesanti vicende giudiziarie per motivi economici: «La famosissima legge anti-suicidi, un vero disastro, una legge che è una burla di fronte alle incongruenze anti uomo di cui il nostro stato ‘democratico’ è promotore e attuatore. Una legislazione a dir poco anticostituzionale piena zeppa di meccanismi inarrestabili dove una volta che il cittadino anche solo per sbaglio mette mezzo piede viene trascinato ed inghiottito, spellato vivo, vilipeso, derubato legalmente, messo in ginocchio e infine fagocitato una volta che non ha neanche più un briciolo di energia per aprire le finestre al mattino. E nessuno che faccia nulla di coraggioso veramente anziché blaterare ma poi finire sempre per dire: è la legge, purtroppo è la legge! Ma quale legge anti suicidi? Fatemi il favore facciamo delle leggi che chiamino ad essere responsabili di queste atrocità i signori che travestiti da giudici dalla pedana rialzata giocano alla legge e mandano al patibolo senza saper ragionare ma comportandosi da squallidi burocrati. Che bello sarebbe il mondo se la legge fosse giustizia e sapesse punire gli elementi dello stato che uccidono i cittadini liberi. E qui stiamo pure parlando di un artista, un musicista, un autore di canzoni. Spero in una legge dall’alto che fulmini all’istante il primo magistrato che canticchia una delle sue canzoni anche sovrappensiero».