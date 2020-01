Dopo un anno scopre il tradimento: la vendetta è devastante [VIDEO]

Più di 5 milioni di visualizzazioni sui social. Non si tratta del trailer di un film o del video di un concerto, bensì un filmato postato su Twitter in cui una donna si vendica per essere stata tradita. Il video è stato postato su Twitter dalla sorella della ragazza scozzese, che dopo un anno di relazione e dopo avergli fatto conoscere anche i suoi figli, ha scoperto che il suo compagno la tradiva.

Ha rovinato le foto di loro due (un classico), distrutto i suoi vestiti (un classico), riempito di cibo e fialette puzzolenti le sue scarpe (scherzi da militare), messo della crema depilatoria nel suo shampoo, imbrattato e rovinato le sue magliette preferite. Il tutto canticchiando delle canzoni. Il video però è stato un boomerang: molti infatti hanno criticato la ragazza giudicando eccessiva la sua reazione e consigliando a lui di chiedere un ordine restrittivo.

Sisters boyfriend cheated on her after having been together over a year and meeting her kids, her Snapchat has me in a kink😭😭😭😭 pic.twitter.com/vjwZKoJX8e

— Kianna (@kiannaconnelly) December 30, 2019