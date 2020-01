Fallo con stile, arrivano i sex toys da Pitti Uomo

Condividi

Si avvicina un evento molto importante per la moda maschile, cioè il salone internazionale Pitti Uomo a Firenza dal 7 al 10 gennaio. Quest’anno tra le tante anteprime ci sarà una novità molto curiosa e piccante: i sex toys della marca svedese Lelo.

Nel corner dell’azienda ci saranno prodotti dedicati all’uomo, ma anche alla donna. «Ci sarà in anteprima nazionale anche il nuovissimo F1s – spiega una nota dell’azienda – il sex toy per l’uomo che abbina il design inconfondibile di Lelo ad un’anima high tech. Noi di Lelo siamo molto orgogliosi di essere il primo brand dedicato al piacere sessuale ad avere la possibilità di partecipare ad un evento così iconico nel fashion system come Pitti Uomo – aggiunge Luka Matutinović, Global Marketing Director di Lelo – Il nostro brand si contraddistingue da sempre per il design e l’eleganza dei propri prodotti». (t.d.b.)

