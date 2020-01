Portogruaro, autista ubriaco semina il panico nelle strette vie del centro

Condividi

Momenti di pura follia nella notte tra sabato e domenica a Portogruaro (Venezia) dove un tir ha ignorato due divieti di accesso percorrendo il centro storico e finendo per incastrarsi in via Mazzini, che è chiamata proprio “la stretta” per la sua conformazione simile alla classica calle veneziana. Come riporta Marco Corazza sul Gazzettino di oggi, alla guida c’era un 45enne polacco fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre che per danneggiamento di beni pubblici e per numerose infrazioni.

I residenti allarmati hanno chiamato i carabinieri mentre il bisonte della strada, come in un film thriller, devastava insegne, danneggiava palazzi storici e minacciava le loro terrazze. Il soccorso stradale Rado con molta pazienza è riuscito poi ad estrarre il mezzo incastrato tra le case.Si attende il sopralluogo della Soprintendenza per avere un bilancio preciso dei danni ma si pensa che possano ammontare a migliaia di euro.

