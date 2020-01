Negozio chiude e copre di insulti i clienti

Condividi

Una rosticceria chiude dopo solo 5 mesi e la coppia che la gestisce decide di aprire da un’altra parte. Fino a qui niente di strano, purtroppo può capitare a gestisce un esercizio commerciale che la clientela scarseggi e che gli introiti siano minori delle spese. Ma a rendere particolare la chiusura della rosticceria di via Madonna della Salute nel quartiere Mortise di Padova è il cartello che i gestori hanno affisso fuori dal negozio: invece di ringraziare i clienti, li insultano.

«Finalmente il 2020 è arrivato. Ci trasferiamo a Reschigliano, il nostro numero di telefono è cambiato e non lo comunicheremo a questo paese di m…Mai più in questo paese di m…». Il cartello ha scatenato la reazione di alcune persone che hanno a loro volta risposto con altri cartelli e che sui social annunciano un “comitato d’accoglienza” per la nuova apertura a Reschigliano nel Camposampierese. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Arcellatown)