Climate change, Pellegrini: «Cambiamo la Storia!»

«Pray for Australia, pray for all the firefighters killed, for all the dead animals, for all the citizens who have lost their lives and homes … we must do something to change the course of history». (trad: Preghiamo per l’Australia, per I vigili del fuoco rimasti uccisi, per gli animali morti, per tutti I cittadini che hanno perso la casa… Dobbiamo fare qualcosa per cambiare il corso della storia)

Con un post inequivocabile sul suo profilo Instgram, Federica Pellegrini invita il suo milione di follower ad attivarsi per cambiare “il corso della storia”. Anche l’olimpionica di Spinea si aggiunge così alla sempre più lunga lista di influencer che richiamano l’attenzione sul sempre più evidente e drammatico problema del climate change.