Australia in fiamme, verranno abbattuti 10 mila cammelli: «Bevono troppo»

L’Australia continua a bruciare e, secondo le stime del WWF sarebbero oltre un miliardo gli animali uccisi dalle fiamme. E come se la situazione non fosse già abbastanza drammatica, arriva un’altra tragica notizia: da domani, 8 gennaio, 10 mila cammelli e dromedari saranno abbattuti da cecchini professionisti.

Secondo gli esperti, infatti, bevono troppa acqua e con la siccità in corso, l’Australia non può più permetterselo. Non solo: gli esemplari con le loro flatulenze contribuirebbero al riscaldamento globale con una tonnellata di anidride carbonica all’anno. Al momento l’Australia ha la più grande popolazione di cammelli selvatici del mondo: sono circa 300 mila con una crescita annua del 10%.