Calciomercato, Hallfreðsson al Padova

Nuovo arrivo in casa del Padova, che rilancia le sue quotazioni, Lega Pro girone B, con l’acquisto del centrocampista islandese Emil Hallfreðsson, classe 1984: per lui un accordo con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020. Il giocatore, alla presentazione, ha spiegato come è nata la trattativa e la sua voglia di tornare in campo. «Da 5-6 mesi ero senza squadra – riporta il sito del Calcio Padova – ci siamo sentiti col direttore ed è nata prima di Natale questa possibilità. Ho fatto 3 presenze con la Nazionale e ho giocato tre amichevoli con l’Hafnarfjörður, in Islanda. Ho voglia di dimostrare il mio valore. Ho visto solo una partita, non conosco benissimo la Serie C, ma ci ho giocato e l’ho vinta ai playoff 10 anni fa a Verona. Verona, Udine e adesso Padova: al Nord sono sempre stato bene. All’Euganeo esordii con la Nazionale islandese nel 2005, fu veramente bello e sono passati veramente tanti anni».

Una lunga militanza all’Hellas

Hallfreðsson ha vestito tra le altre le maglie del Tottenham Hotspur nel 2005, poi del Malmö FF e della squadra norvegese del Lyn Oslo. In Italia è arrivato acquistato a titolo definitivo dalla Reggiana. Complice la retrocessione degli amaranto, nell’agosto 2009 è passato in prestito al Barnsley e poi è tornato in Italia all’Hellas Verona in Lega Pro, conquistando la promozione in serie B. Per il centrocampista islandese una lunga militanza in gialloblu, in serie A per tre stagioni, prima di passare all’Udinese, quindi una breve parentesi al Frosinone, per tornare poi in casa bianconera friulana.

(Ph Forzaitaly – Instagram)