Cane sparisce per giorni, ritrovato all’ospedale dov’era ricoverato il padrone

Una storia che commuove quella che arriva dal trevigiano condivisa su Facebook da Luca Zaia e che ha per protagonista Erick, splendido esemplare di Collie di 4 anni. Il cane era scappato da casa sua a Capodanno. Dopo un tam tam mediatico durato giorni, è stato ritrovato vicino all’obitorio dell’ospedale di Vittorio Veneto dove c’era la salma del suo padrone, portato via in ambulanza la vigilia di Natale.

La casa dove Erick abita con i suoi padroni dista decina di chilometri dal nosocomio ma questo non l’ha fermato. Il suo amore e la sua fedeltà l’hanno guidato fino a lì.