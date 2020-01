In salagiochi con oltre mezzo etto di coca: arrestato

Condividi

Nell’ambito del controllo economico del territorio i finanzieri della Compagnia di Soave, nella nottata tra il 4 e il 5 di gennaio, hanno svolto una serie di controlli avvalendosi di due unità cinofile.

Il fiuto infallibile di Zack e di Denvy ha permesso di individuare un soggetto di nazionalità italiana intento a spacciare cocaina all’interno di una sala videolottery di Colognola ai Colli (VR).

Il soggetto, che è risultato pregiudicato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, veniva fermato e si procedeva alla sua perquisizione personale e a quella della sua abitazione in Caldiero (VR).

All’esito delle perquisizioni venivano rinvenuti e sequestrati 63 grammi di cocaina nonché materiale per il confezionamento e la pesatura del prodotto abilmente occultato all’interno dell’abitazione.

Su disposizione del Pubblico ministero di turno Silvia Facciotti, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Montorio Veronese, quest’oggi, 7 gennaio 2020, il Giudice delle indagini preliminari Luciano Gorra ha convalidato l’arresto prevedendo la custodia in carcere. Le fiamme gialle da tempo svolgono interventi in zone sensibili dei Comuni dell’est veronese maggiormente esposte al traffico/spaccio di sostanze stupefacenti.