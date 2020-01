Emergenza smog, allerta arancio ovunque: si salva solo Verona

Condividi

Da oggi, a seguito di comunicazione di Arpav, è scattato il livello di allerta arancione per il Pm10 in diverse zone del Veneto. Come si legge nel bollettino ufficiale, le limitazioni al traffico interessano la zona di Venezia, quella di Treviso, quella di Padova, quella di Vicenza e quella di Rovigo. Si salva solo Verona dove permane il livello verde. Rientrano nelle zone a livello arancione anche Este, Cittadella, San Bonifacio e Legnago. Il prossimo bollettino Arpav è previsto per giovedì 9 gennaio.

Livello arancione: quali sono le limitazioni

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3, sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. A partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo. Prevede il divieto di circolazione dei mezzi a benzina euro 0 e 1, mezzi diesel euro 0, 1, 2 e 3, mezzi diesel privati euro 4 e moto e ciclomotori euro 0. Tutti i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 Prevede invece il divieto di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle.

Sanzioni

Chiunque vìoli le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Diposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168 euro a 679 euro. Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada. Chiunque vìoli le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

