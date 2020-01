Auto sbanda e finisce nel soggiorno di una casa: strage sfiorata

Condividi

Poteva essere ben più grave il bilancio dell’incidente di ieri sera, lunedì, in via San Giacomo a Follina, nel Trevigiano. Una Volkswagen Polo è finita fuori strada ed è piombata letteralmente nel soggiorno di un’abitazione: in quel momento, per fortuna, la stanza era vuota. Estratte con fatica le due persone a bordo, che sono state trasportate in ospedale con lesioni di media gravità.