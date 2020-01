Iraq: Germania ritira truppe, Italia no

Condividi

La Germania ha annunciato che ritirerà parte delle sue truppe presenti in Iraq ricollocando i militari in Giordania e Kuwait. Lo ha annunciato il governo tedesco spiegando che quelli che rimarranno saranno schierati nel Kurdistan iracheno

La Difesa italiana invece ha fatto sapere che non c’è «nessuna ipotesi di ritiro» e in un’intervista a Rai Radio1, il generale Claudio Graziano ha dichiarato: «In Iraq non c’è soluzione senza componente militare». Secondo quanto riportato da La Stampa, 50 carabinieri della base di Baghdad sarebbero stati trasferiti in un altro compound considerato più sicuro.