Discoccupato scompare da casa: auto trovata davanti all’Inps

Ore di apprensione per la scomparsa di Marco Dal Ben, 38 anni, di Oderzo, Treviso. L’uomo, al momento disoccupato, è uscito di casa domenica pomeriggio e da allora non ha più dato sue notizie. L’ultimo avvistamento risale alle 18, quando è stato visto in un bar del centro. Il cellulare risulta spento.

Al momento della scomparsa indossava dei jeans e un giaccone nero. La sua automobile è stata trovata correttamente parcheggiata nei pressi dell’Inps, in via Cesare Battisti. All’interno non sarebbe stato trovato alcun biglietto.