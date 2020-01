Meteo, un’altra settimana di sole. Ma attenzione a gelate e nebbia

Condividi

Il campo anticiclonico presente sull’Europa centro-meridionale, seppure con temporanei cedimenti in quota, manterrà condizioni di tempo stabile in prevalenza senza precipitazioni, con frequenti foschie e nebbie in pianura. Le temperature minime si manterranno sotto zero anche in pianura con gelate diffuse. Vediamo le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni di Arpav.

Mercoledì 8. In prevalenza sereno, salvo ingresso di nubi alte verso sera. Probabili nebbie sulla pianura centro-meridionale al mattino in successivo dissolvimento salvo risultare localmente persistenti sui settori più meridionali; nuove riduzioni della visibilità dopo il tramonto anche sul resto della pianura. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Minime senza variazioni di rilievo salvo risultare in calo in quota con gelate diffuse ovunque; massime in aumento in pianura e in quota, stazionarie altrove. Venti. Al mattino su costa e pianura settentrionale deboli nord-orientali, deboli occidentali altrove. Nel pomeriggio ovunque deboli occidentali. In quota venti deboli dai quadranti settentrionali.

Giovedì 9. Iniziali foschie e nebbie in pianura in successivo dissolvimento, solo localmente persistenti, lasceranno spazio ovunque a cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di sottili nubi alte. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In pianura minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in calo. Sulle zone montane in generale aumento in entrambi i valori estremi salvo calo dei valori massimi nelle valli. Venti. In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota moderati da sud-ovest.

Venerdì 10. Iniziali foschie e nebbie in pianura in successivo dissolvimento lasceranno spazio a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque. Dopo il tramonto nuove riduzione della visibilità in pianura. Generale calo termico sulle zone montane, in pianura minime stazionarie, massime in aumento o localmente stazionarie. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest durante la notte, deboli/moderati da nord-ovest in giornata.

Sabato 11. Ben soleggiato in montagna; in pianura in prevalenza sereno salvo probabili foschie e nebbie specie durante le ore più fredde. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in ulteriore aumento in pianura, in calo in quota.

