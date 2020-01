«Mose funzionante entro luglio. Ma solo per le emergenze»

Condividi

Il Mose sarà operativo per le emergenze entro sei mesi. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, l’ha annunciato oggi durante un incontro in prefettura. Presente anche il commissario dell’opera Elisabetta Spitz che a breve dovrebbe rendere noto il cronoprogramma completo. L’unica cosa che rimane da decidere è chi sarà il responsabile della gestione del Mose. «Ricordiamo che l’opera resta a carico dello Stato e che solo ad esso, oltre che i costi, spettano le decisioni».

Lo conferma l’assessore regionale Roberto Marcato che ha partecipato, in rappresentanza del presidente Zaia, all’incontro a Venezia con tutti i soggetti legati alla Salvaguardia della città, a cominciare dal commissario per il Mose Elisabetta Spitz, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto Cinzia Zincone, i commissari del Consorzio Venezia Nuova, il sindaco di Venezia, la Regione del Veneto, il commissario per il Porto, la Capitaneria di Porto e i Vigili del fuoco di Venezia. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci della gronda lagunare e i rappresentanti del Ministero per i Beni Culturali e il Turismo, nonché della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e la laguna. «La novità più importante emersa oggi in Prefettura è che entro sei mesi il Mose sarà in grado di funzionare per le emergenze. Ciò non significa che l’opera sarà completata entro luglio, ma che le barriere mobili potranno essere messe in funzione per le emergenze».

«L’altra notizia di rilievo – sottolinea Marcato – è l’impegno del commissario Elisabetta Spitz a presentare a breve il cronoprogramma dei lavori del Mose. Nell’arco di una decina di giorni verrà convocata in Prefettura la cabina di regìa, per valutare il piano. Resta invece ancora in sospeso il protocollo fanghi la cui firma è ferma al ministero dell’ambiente, in quanto manca ancora il parere dell’Ispra. Fa sorridere questa giustificazione visto che l’Ispra è istituto che dipende proprio dal ministero dell’Ambiente. Da parte mia e della Regione Veneto l’incontro odierno – conclude l’assessore – è stato utile anche per chiarire la delicata questione della gestione futura del Mose, che qualcuno ha ipotizzato di affidare alla Regione Veneto: visto quanto emerso oggi, e la complessità delle diverse gestioni commissariali che insistono sull’opera e la mancata chiarezza dei ruoli, appare ancora più evidente che questa è un’opera dello Stato e che dovrà essere lo Stato a gestirla».