«Mando foto nuda a chi aiuta l’Australia»: donati 500 mila dollari in pochi giorni

Le immagini terribili che arrivano dall’Australia stanno sconvolgendo il mondo. Il fuoco sta distruggendo tutto ciò che incontra, spazzando via case e uccidendo almeno 24 persone e tantissimi animali. Sui social è partito un tam-tam di solidarietà con diversi modi per poter aiutare il Paese che è ormai in ginocchio.

Il più singolare è probabilmente quello escogitato da Kaylen Ward, modella di Los Angeles e influencer che ha proposto di inviare sue foto nuda a tutti coloro che doneranno soldi per aiutare i soccorsi. La ragazza, che si è definita “The Naked Philanthropist”, ha raccolto in pochi giorni oltre 500 mila dollari.