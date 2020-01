«Roggia Molina contaminata: sequestrare cantiere Pedemontana»

Condividi

«Non si fermano davanti a nulla. Né alla terra, né agli uomini, né alle celebrazioni sacre. Ieri, durante la messa dell’Epifania della Terra in onore del creato, i lavori per la realizzazione della Pedemontana Veneta hanno contaminato irrimediabilmente la roggia Molina adiacente, un corso d’acqua della Vallugana che da quando è iniziato il cantiere si è trasformata in discarica della SIS, il concessionario che su incarico della Regione Veneto è incaricato di realizzare e gestire la Spv». La denuncia arriva dalla deputata Sara Cunial, del Gruppo Misto che, presente alla cerimonia, è accorsa sul posto non appena è giunta la segnalazione di un gruppo di cittadini preoccupati per ciò che stava avvenendo nei pressi del cantiere.

«Colti in flagranza di reato, sono state da subito avvertite le forze dell’ordine che, una volta sul posto, hanno proceduto a esaminare la questione, attestando ciò che stava accadendo – spiega Cunial -. Ho prelevato un campione di acqua da far analizzare in laboratorio accreditato. Già in passato, infatti, questo genere di materiale aveva rivelato la presenza di metalli e idrocarburi pesanti. Tutto ciò va a sommarsi agli innumerevoli illeciti relativi allo scarico di materiale a granulometria non conforme ed innalzamento di polveri senza abbattimento preventivo a causa degli inutilizzati irrigatori idonei e, non ultimo, ai diversi cedimenti causati dal sistema di avanzamento delle gallerie, che nell’arco degli anni, hanno creato vere e proprie voragini che stanno mettendo a rischio (come già successo nell’incidente mortale di Castelgomberto) i contadini presenti nella zona interessata, la fauna presente, le stesse maestranze e, qualora si procedesse, la cittadinanza tutta. È evidente che se SIS stesse procedendo con un progetto ed una tecnica sicura, in superficie non dovrebbero verificarsi abbassamenti dei terreni e tantomeno non dovrebbero verificarsi crolli o vere e proprie voragini. Così come, se le leggi venissero rispettate, non dovrebbero esserci questo genere di sversamenti né, tantomeno, simili disagi alle popolazioni locali e gravissime alterazioni dell’ambiente circostante. Il problema – conclude Cunial – è che qui, come lungo tutto il tragitto della Pedemontana Veneta il lecito ed il legittimo sono optional. Per questo, dopo aver formalizzato ufficiale denuncia alle autorità competenti, come membro della Commissione ambiente alla Camera, è mia cura informare immediatamente anche il ministero dell’Ambiente per chiedere un intervento utile al sequestro del cantiere”.