Ad Oslo niente stragi del sabato sera: nel 2019 solo un morto per incidenti stradali

Quella che in Veneto sembra un’utopia, ad Oslo è realtà. Niente stragi del sabato sera o pirati della strada: la capitale norvegese si conferma la città più sicura al mondo per automobilisti, ciclisti e pedoni. Pensate che nel 2019 solo una persona è morta in seguito ad un incidente stradale. E per la prima volta lo scorso anno neppure un minore di 16 anni ha perso la vita sulle strade.

Il piano Vision Zero, che prevede la riduzione della velocità e l’aumento delle misure di sicurezza sulle auto, sta portando i suoi frutti, L’amministrazione comunale ha imposto forti restrizioni sulle zone aperte alle auto e ha potenziato la rete delle piste ciclabili incoraggiando i cittadini a sostituire le quattro ruote con la bicicletta negli spostamenti in città. Provvedimenti piuttosto drastici e all’inizio impopolari ma che ora stanno ripagando.