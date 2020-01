Condividi

E’ già nato il primo tormentone del 2020: “Tu sei un bluff“. L’autrice è Gemma Galgani, la popolare tronista over di Uomini e donne, nota anche come “dama di picche” per il suo mettere in fuga eserciti di corteggiatori.

L’oggetto dell’offesa, diventata immediatamente virale, è proprio uno dei pretendenti, tal Juan Luis Ciano, con il quale, da qualche settimana, è in corso un corteggiamento. Varcherà i confini nazionali come l’hit “Io sono Giorgia“?

(Ph Screenshot Uomini e donne)