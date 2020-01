«Io, mamma di un soldato italiano verso l’Iraq, vorrei un’Italia più libera dagli Usa»

Condividi

Linkedin email

«La preoccupazione c’è, ma per lui è una vocazione e quindi è giusto così». Ornella Argentin, di Bassano del Grappa, è la mamma di Andrea, 34 anni, da 15 anni ormai negli alpini (subito dopo il diploma di perito), caporalmaggiore del 7° Reggimento di Belluno. Già in missione due volte in Afghanistan, la prima insieme al vicentino Matteo Miotto (colpito a morte da un cecchino il 31 dicembre del 2010), poi in Libano e ora pronto per una missione in Iraq. La partenza é prevista a luglio ma i fatti di questi giorni potrebbero far anticipare l’avvio di truppe italiane. «Essendo alleati degli americani si rischia di partire tutti – dice mamma Ornella – al momento non abbiamo notizie ma le cose potrebbero cambiare velocemente. La situazione è molto grave e la preoccupazione che parta per un paese come l’Iraq, in cui il pericolo oggi è triplicato, c’è. Cerco di stare un po’ distaccata dalle notizie di giornali e tv per non aggravare il mio stato d’animo. Si parla di missioni di pace ma quando vai in un paese in guerra e ti sparano contro…. devi reagire».

«Esercito a protezione del nostro Paese»

Ornella guarda con preoccupazione soprattutto al rapporto che lega l’Italia agli Stati Uniti. «I nostri ragazzi non sono tutelati. Perchè quando gli americani dicono: si deve partire, si va. Lo Stato italiano non si oppone. Nonostante siano passati tanti anni siamo ancora condizionati dagli Americani. Certo sono preparati, prima delle missioni fanno gli addestramenti. Ma io vedrei l’esercito italiano come protezione del nostro Paese. Punto. Dovrebbe essere questa la predisposizione principale. Per carità, non sempre vanno in missione in situazioni di pericolo, ma in alcuni paesi, vedi l’Iraq, non stanno facendo qualcosa per l’Italia. Quando non è in missione, Andrea viene mandato anche sei mesi a Roma o a Milano. Allora sì c’è uno scopo per il nostro paese, partecipano a “Strade Sicure” o fanno servizio in monumenti e siti considerati a rischio attentati».

«Italia, ci vorrebbe più autonomia»

Il sogno è un’Italia più autonoma, più sovrana: «Credo che gli americani dovrebbero lasciare che l’Italia decida per la propria nazione. Gli Stati Uniti la fanno facile: i soldati devono partire e via, ma a rischio la vita la mettono gli altri. Di Maio? Mi rendo conto che nemmeno le nostre autorità possono fare molto, anche se ribadisco dopo tanti anni mi piacerebbe che fosse l’Italia a decidere e non sempre gli altri per noi». Mamma Ornella però non chiederebbe mai al figlio Andrea di rinunciare alle missioni, nonostante l’angoscia: «Ogni volta è una parte di cuore che va via con lui. La prima in Afghanistan è stata abbastanza tosta, anche se ero già abituata con mio padre Ottavio, un militare. Mi consolava il fatto di vedere mio figlio, su skype o whatsapp in videochiamata, felice di essere là nonostante il pericolo. Perchè va in missione? Per vocazione, non certo per i soldi: il gioco non vale la candela. Nella prima missione sono morti in sei della compagnia di Andrea».

La morte di Matteo Miotto

La Argentin ricorda in particolare Matteo Miotto: «La morte di Matteo è stata una grande sofferenza. E’ stato ucciso il 31 dicembre e mio figlio è rimasto là un altro mese e mezzo nonostante i rischi. Sopra la bara di Matteo c’era il cappello di alpino di Andrea. Non è stato facile vedere quel feretro con dentro un amico di mio figlio, ma ho cercato di essergli vicino. Quando ha chiamato per dirmi che Matteo era morto era disperato, è stato uno strazio anche per noi. Ma non gli ho mai chiesto di tornare a casa. E’ nato per questo lavoro. E sono molto orgogliosa di lui». Da quel 31 dicembre lei e il figlio ogni anno mandano una composizione di fiori alla mamma di Miotto.

«Mi basta che Andrea sia felice»

«Io sono una mamma ma non sono nessuno per dire ai miei figli cosa devono fare. Gli ho dato la vita ma è la loro vita ed è giusto che facciano quello che desiderano. Ovviamente preferirei Andrea a casa, in ufficio, piuttosto che sul deserto alla guida di un Lince ma a me basta che lui sia felice. Ho avuto paura soprattutto nella prima missione in Afghanistan, c’erano attacchi ogni 15-20 giorni. Alle mamme direi comunque di lasciarli andare, a fare quello in cui credono. Di essere serene e orgogliose di questi ragazzi. Mi piacerebbe creare con tutte le mamme una solidarietà speciale, per non sentirci sole, per farci coraggio e dare coraggio ai nostri figli, far sentire loro il nostro amore e il sostegno per quello che fanno».