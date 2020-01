Banco Bpm, Fratta Pasini non si ricandida alla presidenza

Condividi

Il presidente del Banco Bpm, Carlo Fratta Pasini, non si ricandiderà. Lo ha comunicato oggi al comitato nomine al cda e al collegio sindacale, come annuncia una nota dell’istituto. La scelta, si legge nel comunicato, è stata maturata «dopo aver considerato attentamente la durata della propria permanenza nella carica e i risultati positivi e, per certi versi, straordinari raggiunti da Banco Bpm a tre anni dalla fusione».